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Украина

В ТКГ после гибели четырех бойцов ВСУ сообщили о ближайших планах

11:09 29 марта 2021
Боец ВСУ

После того, как под огнем российско-оккупационных войск в зоне проведения операции Объединенных сил погибли четверо бойцов ВСУ, в украинской делегации в ТКГ заявили, что их основные усилия «сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня».

«Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — говорится в сообщении, размещенном на страничке украинской делегации в ТКГ в соцсетях.

Также отмечается, что в ближайшие дни в режиме видеоконференций состоятся очередные заседания Трехсторонней контактной группы:

30 марта — видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
31 марта — видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

  • вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

«В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников нормандской четверки, цель которых вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующий ВСУ проводит расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе Шумов», — отметили в делегации.

Напомним, что среди погибших под Шумами был и подполковник ВСУ Сергей Коваль — командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Фото со странички командования операцией Объединенных сил в соцсетях.

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