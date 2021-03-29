В ТКГ после гибели четырех бойцов ВСУ сообщили о ближайших планах
После того, как под огнем российско-оккупационных войск в зоне проведения операции Объединенных сил погибли четверо бойцов ВСУ, в украинской делегации в ТКГ заявили, что их основные усилия «сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня».
«Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — говорится в сообщении, размещенном на страничке украинской делегации в ТКГ в соцсетях.
Также отмечается, что в ближайшие дни в режиме видеоконференций состоятся очередные заседания Трехсторонней контактной группы:
30 марта — видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
31 марта — видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
«В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников нормандской четверки, цель которых вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующий ВСУ проводит расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе Шумов», — отметили в делегации.
Напомним, что среди погибших под Шумами был и подполковник ВСУ Сергей Коваль — командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.
Фото со странички командования операцией Объединенных сил в соцсетях.261
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