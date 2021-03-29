В киевском метро заканчивается срок действия зеленых карточек: что делать
С четверга, 1 апреля, в столичном метрополитене перестают действовать бесконтактные карточки для проезда зеленого цвета.
Как сообщают в КП «Киевский метрополитен», использовать поездки на таких карточках можно лишь до 31 марта. С окончанием их использования прекращается и работа сервисных центров подземки.
В коммунальном предприятии напомнили, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП «ГИВЦ», «горячая линия» для пассажиров 44 366 55 55.
После завершения действия карточек зеленого цвета оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
- разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).
«Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке», — напомнили в столичной подземке.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Киев Цифровой
- в кассах метрополитена;
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в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Напомним, что в столице, которая попала в «красную» зону из-за коронавируса, метро продолжает работать, однако пассажиров предупреждали, что в часы пик вход на станции могут ограничивать.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».126
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