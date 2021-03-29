В киевском метро заканчивается срок действия зеленых карточек: что делать

С четверга, 1 апреля, в столичном метрополитене перестают действовать бесконтактные карточки для проезда зеленого цвета.

Как сообщают в КП «Киевский метрополитен», использовать поездки на таких карточках можно лишь до 31 марта. С окончанием их использования прекращается и работа сервисных центров подземки.

В коммунальном предприятии напомнили, что оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП «ГИВЦ», «горячая линия» для пассажиров 44 366 55 55.

После завершения действия карточек зеленого цвета оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).

«Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке», — напомнили в столичной подземке.

Купить Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении Киев Цифровой

в кассах метрополитена;

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.



Напомним, что в столице, которая попала в «красную» зону из-за коронавируса, метро продолжает работать, однако пассажиров предупреждали, что в часы пик вход на станции могут ограничивать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter