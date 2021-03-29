Руководство Херсонщины уличили в развлечении с полуголыми девушками

В Херсонской области местное руководство «засветилось» на вечеринке, участников которой развлекали полуголые девушки.

Как передает «Мост», мероприятие было закрытым. Однако видео, которое снимали его участники, выложили в сеть, где его и заметили журналисты. Отмечается, что вечеринку устроил депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга. Утверждается, что мероприятие организовали в честь Дня театра.

«Среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные и не очень люди. Ни о какой социальной дистанции, карантинном режиме и масках, тут не слышали», — говорится в материале.

Сначала для гостей выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле. Затем гостей позвали в зрительный зал и усадили на сцену…

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Издание также напоминает, что годом ранее в Херсонской ОГА организовали концерт, посвященный празднованию 8 марта, куда пригласили группу «Степ» и полуобнаженный балет.

Напомним, 36-летний Сергей Козырь руководит областью в статусе главы ОГА менее месяца — он был назначен президентским указом в начале марта этого года. До этого он находился в статусе исполняющего обязанности.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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