Ситуация с COVID-19 серьезная: Минздрав оставил в «красной зоне» десять областей страны

После того, как Министерство здравоохранения 27 марта установило «красный» уровень эпидемической опасности в Ровенской и Черкасской областях, в «красной» карантинной зоне пребывают 10 регионов Украины. Данные на 28 марта опубликовали в Минздраве.

Это Киев, Киевская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

К «оранжевой» зоне отнесены Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

«Желтой» остается только Херсонская область.

Напомним, правительство решило, что ограничения в работе транспорта каждый регион будет принимать самостоятельно, исходя из ситуации на месте. В частности, в Киеве общественный транспорт продолжает работать.

Фото bug.org.ua/

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