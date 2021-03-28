Нехватка воды в Крыму: оккупанты предъявят иск трем гражданам Украины

Так называемые «власти» Крыма намерены предъявить иск гражданам Украины из-за нехватки воды на аннексированном полуострове. Об этом заявил «глава парламента» Владимир Константинов, пишет «РИА Новости».

Речь идет о народном депутате Мустафе Джемилеве, главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове и депутате Верховной Рады 7 созыва Андрее Сенченко.

По мнению марионеток Кремля, именно эти люди призывали Украину не подавать воду в Крым, аргументируя тем, что имеющейся воды на полуострове хватает для нужд населения.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмелели, а некоторые водохранилища уже пересохли. С конца лета прошлого года вода в дома крымчан подается по графику.

Оккупанты оценили ущерб от водной блокады полуострова в 1 трлн рублей.

Фото news. pn/

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