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Украина

Прозевали вспышку: медик рассказал, когда коронавирус оставит Украину

14:46 28 марта 2021
Вакцинация священнослужителя

«Третья волна» пандемии коронавируса в Украине может пойти на спад ориентировочно через месяц. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Он также подтвердил, что вспышку заболеваемости спровоцировал новый, «британский» штамм коронавируса, который, считает он, исчезнет ориентировочно летом 2022 года.

«Опять же, те люди, которые уже болели, они второй раз практически не болеют, они не составляют такой статистики. Но если мы сейчас представляем, что у нас 4000 госпитализаций — это минимум 50−60 тысяч тех, кто инфицировался в день, и такими темпами мы в принципе за 2 года с этим справимся, это гарантировано», — подчеркнул медик.

На данном этапе, считает он, центральная и местная власть должна обеспечить наличие в клиниках коек и кислорода, а семейные врачи — увеличить эффективность лечения тех пациентов, которым возможно помочь амбулаторно.

Напомним, накануне в Минздраве спрогнозировали, что число заболевших COVID-19 в Украине увеличится с нынешних 18 тысяч человек в день до 25 тысяч в день.

Фото facebook.com/moz.ukr/

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