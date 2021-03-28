Путин ищет слабое место в позиции Украины: в МИД объяснили намерения Кремля по урегулированию на Донбассе

Президент России Владимир Путин выжидает и ищет слабое место в позиции Украины с тем, чтобы решить конфликт на востоке страны на языке ультиматумов. Об этом в колонке для Le Figaro написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин придерживается стратегии «подождем и посмотрим» и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

«Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

«А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата», — добавил министр.

Напомним, российский политик и адвокат Марк Фейгин считает, что в случае, если Кремль все же решится на полномасштабную агрессию в отношении Украины, администрация американского президента Джо Байдена гарантировано отключит международную систему платежей SWIFT для России, а дети и родственники высокопоставленных россиян в США будут уличены в отмывании денег.

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