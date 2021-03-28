Пострадают дети и родственники: Фейгин рассказал, чем для окружения Путина обернется наступление РФ на Украину

В случае, если Кремль все же решится на полномасштабную агрессию в отношении Украины, администрация американского президента Джо Байдена гарантировано отключит международную систему платежей SWIFT для России. Такое мнение в интервью Обозревателю высказал российский политик и адвокат Марк Фейгин.

«Если Россия спровоцирует существенное обострение боевых действий на Донбассе или даже попытается двинуться на Мариуполь, чтобы обеспечить путепровод в Крым, у американцев будут развязаны руки. Они не будут колебаться, и гарантировано отключат ей SWIFT», — сказал Фейгин.

Кроме того, под ударом окажутся и родственники российских бизнесменов и олигархов, благополучно живущие в США.

«Американцы могут арестовывать их детишек. Все Майями состоит из их родственников. А так как они отмывают деньги, то оснований для привлечения их к ответственности более, чем достаточно. Если раньше США не обращали на это внимания, это же не значит, что так будет всегда», — объяснил российский адвокат.

При этом он также отметил, что глава РФ Владимир Путин очень хотел бы отомстить Владимиру Зеленскому за ликвидацию пророссийского лобби внутри украинского политикума, но опасается, что и сам попадет «под раздачу».

Напомним, украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что Россия не готова к масштабным военным действиям экономически, да и с личным составом у нее есть немало сложностей.

Фото radiosvoboda.org/

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