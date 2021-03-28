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Украина

Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ: огонь ведут из запрещенных «Минском» видов вооружения

10:46 28 марта 2021
Позиции ООС

За минувшие сутки, 27 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом пресс-центр Штаба сообщил в Facebook.

Наиболее неспокойно снова было на Горловском направлении, где по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 82 калибра. Кроме того, в районе населенных пунктов Зайцево и Луганское позиции украинских защитников были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, однако он был вовремя подавлен средствами РЭБ.

С полуночи 28 марта обстрелы возобновились на Приазовье. Там вблизи Талаковки и Водяного противник открывал огонь из запрещенных «минскими договоренностями» минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди бойцов Вооруженных Сил Украины, тем не менее, нет.

Напомним, днем 26 марта при вражеском обстреле на Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ и ранены еще двое бойцов. Президент Владимир Зеленский отправил на место событий начальника Генерального штаба и поручил созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Фото facebook.com/pressjfo.news/

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