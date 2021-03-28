Находящиеся на научной станции в Антарктиде «Академик Вернадский» украинские ученые на днях отметили свой профессиональный праздник — Всемирный день метеоролога.

И в честь праздника привели в Instagram несколько интересных фактов о себе и о работе на станции.

Так, ученые установили, что с начала наблюдений за климатом на станции (а это 1947 год) средняя температура там выросла на + 3 С⁰, что соответствует разнице между Украиной и Скандинавией, а этой антарктической зимой (июнь-август) на станции зафиксировали температурный максимум столетия — 7 июля столбик термометра достиг + 5 °C.

Станция летом

Фиксировать это помогает самая современная в Украине метеостанция, которая появилась на «Вернадском» в 2020 году. Однако добраться туда не так-то просто — для этого необходимы снегоступы или лыжи.

Ученые снимают показатели 8 раз в сутки по всемирному скоординированным временем: в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 ч. Фиксируется температура и влажность воздуха, атмосферное давление, облачность, сила ветра, осадки и другие показатели. Все они кодируются и отправляются во Всемирную метеорологическую организацию не позднее чем через 20 минут. Кроме этого, ученые фиксируют другие метеорологические данные, отбирают образцы осадков, проводят ряд исследований, а также ведут визуальное наблюдение за атмосферными явлениями.

Пингвины - частые гости полярников

На этой неделе на станцию отправилась 26 годовая Украинская антарктическая экспедиция, участники которой проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Средний возраст полярников — 36 лет.

Участники 26 Украинской антарктической экспедиции

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали интервью с участником первой зимовки на «Академике Вернадском» — радистом Романом Братчиком.

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