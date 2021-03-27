Рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой

Блогер Валерий Пономарь предлагает рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой.

Его ролик с приготовлением этого блюда стал популярен в TikTok, набрав уже 6 млн просмотров.

Вот его пошаговая инструкция:

- прорезаем картошку не до конца,

- выкладываем в форму для выпекания,

- смазываем оливковым маслом, добавляем соль, перец и отправляем в духовку на 160 градусов на целый час,

- фаршируем картошку сулугуни и свиной грудинкой,

- поливаем сливками и посыпаем пармезаном,

- отправляем в духовку еще на 15 минут.

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