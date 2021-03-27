Рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой
Блогер Валерий Пономарь предлагает рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой.
Его ролик с приготовлением этого блюда стал популярен в TikTok, набрав уже 6 млн просмотров.
Вот его пошаговая инструкция:
- прорезаем картошку не до конца,
- выкладываем в форму для выпекания,
- смазываем оливковым маслом, добавляем соль, перец и отправляем в духовку на 160 градусов на целый час,
- фаршируем картошку сулугуни и свиной грудинкой,
- поливаем сливками и посыпаем пармезаном,
- отправляем в духовку еще на 15 минут.
@ponomar_valeriy
##картошка ##картошкавдуховке ##рецепты ##вкусноипросто♬ оригинальный звук — Пономарь Валерий
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