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Украина

«Дело о ЧВК»: арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали

19:28 27 марта 2021
Семен Семенченко

Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, арестованного на два месяца по делу частной военной компании, госпитализировали. Об этом написал адвокат Семенченко Влад Добош на странице в Facebook.

«К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, поясняя свои действия тем, что суббота выходной день, и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника», — отметил он.

Напомним, Семенченко попал в поле зрения СБУ вместе с внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко. Обоим инкриминируют создание «частной военной компании», не предусмотренной законом.

Шевченко несколькими часами ранее заслушал решение суда о двухмесячном аресте. Подследственный может выйти на свободу, если уплатит залог 5 млн грн.

В интервью «ФАКТАМ» Шевченко высказал мнение, что «делом о ЧВК» его пытаются очернить, а в целом преследования — это месть за «вагнергейт». Незадолго до этого Шевченко дал интервью Христо Грозеву, одному из ведущих сотрудников Bellingcat, расследующего обстоятельства срыва операции по поимке «вагнеровцев».

Фото facebook.com/dostali.hvatit

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