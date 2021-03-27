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Украина

Назвали внука Виктором: Оксана Марченко впервые стала бабушкой

17:22 27 марта 2021
Екатерина Марченко

Жена одиозного политика Виктора Медведчука, продвигающая собственный телепроект о паломничестве Оксана Марченко стала бабушкой.

В пятницу, 26-го марта у ее сына от первого брака Богдана и его жены Екатерины родился мальчик, о чем Оксана не преминула сообщить в своем Instagram.

«Дорогие друзья, вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился чудесный мальчик! У меня, соответственно, — внук!» — написала новоиспеченная бабуля.

Малыша назвали Виктором, он — тезка мужа Оксаны Марченко.

Счастливые родители

Как известно, Богдан и Екатерина поженились 10 октября. Девушка и ее свекровь сразу же прониклись взаимной симпатией, а в Instagram даже обнаружили их внешнее сходство.

Катерина и Оксана Марченко

И все это время Кате удавалось умело скрывать живот от подписчиков в Сети. Так, на последнем опубликованном ею фото «беременный» животик успешно скрыл раскошный букет.

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