Стало известно имя еще одного украинского военного, погибшего во время вражеского обстрела возле Шумов

Одним из погибших под Шумами Донецкой области военных был уроженец Дубровицкого района Ровенской области Максим Абрамович. Ему было 27 лет.

Как сообщили в Facebook Дубровицкого городского совета, парень был отличным спортсменом, воспитанником школы «Боевого гопака» и представлял малую родину на разных соревнованиях. Учился в Харьковском университете, а с 2017 по 2020 год проходил службу в ВСУ по контракту, принимая участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года вновь подписал контракт.

Напомним, четверо бойцов ВСУ погибли днем 26 марта во время обстрела из минометов 82-го калибра — оружия, запрещенного минскими договоренностями, еще двое получили ранения. Обстрел продолжался не менее двух часов. Среди погибших был и командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, подполковник ВСУ Сергей Коваль.



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