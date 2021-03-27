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Украина

Стало известно имя еще одного украинского военного, погибшего во время вражеского обстрела возле Шумов

16:34 27 марта 2021
Гибель бойца

Одним из погибших под Шумами Донецкой области военных был уроженец Дубровицкого района Ровенской области Максим Абрамович. Ему было 27 лет.

Как сообщили в Facebook Дубровицкого городского совета, парень был отличным спортсменом, воспитанником школы «Боевого гопака» и представлял малую родину на разных соревнованиях. Учился в Харьковском университете, а с 2017 по 2020 год проходил службу в ВСУ по контракту, принимая участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года вновь подписал контракт.

Напомним, четверо бойцов ВСУ погибли днем 26 марта во время обстрела из минометов 82-го калибра — оружия, запрещенного минскими договоренностями, еще двое получили ранения. Обстрел продолжался не менее двух часов. Среди погибших был и командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, подполковник ВСУ Сергей Коваль.

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