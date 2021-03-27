Минздрав дважды за день обновил список «красных» зон: что изменилось

Министерство здравоохранения 27 марта дважды за день обновило карантинное зонирование Украины. Сначала наивысший уровень эпидемической опасности был установлен в Ровенской и Черкасской областях, а с полудня эти регионы, а также Черниговщина вновь стали «оранжевыми».

Впрочем, «красный» уровень эпидемической опасности на территории Черниговской области все-таки будет установлен с понедельника, 29 марта. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Таким образом, по состоянию на 15:00 27 марта «красными» были Киев, Киевская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

«Оранжевый» действует для Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

«Желтой» остается только Херсонская область.

Напомним, в Украине решили практически не ограничивать работу общественного транспорта во время действия карантина, отдав решение вопроса на усмотрение властей регионов.

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