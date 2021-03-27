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Украина

Переход на летнее время: в «Укрзалізниці» рассказали, как не пропустить свой поезд в ночь на воскресенье

15:37 27 марта 2021
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В связи с тем, что с 28 марта 2021 года Украина переходит на летнее время, в «Укрзалізниці» решили уточнить информацию о курсировании поездов после перевода часов. Сделать это пресс-служба компании решила в своем Telegram-канале.

«В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. Время отправления и прибытия поездов УЗ в билетах указывается уже с учетом этого перехода», — указано в сообщении.

Другими словам, в билетах на поезда указан уже откорректированный график движения пригородных и пассажирских поездов, и еще раз «передвигать» время вперед не нужно. Но, конечно, важно помнить о необходимости перевода часов на корректное время и запомнить, когда именно отправится поезд.

Напомним, что ежегодный перевод стрелок часов весной и осенью предусмотрен постановлением Кабинета министров № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время определено последнее воскресенье марта. Соответственно, перевод времени в этом году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью необходимо переместить стрелки часов на один час вперед. Делать это принято в 3:00.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в Украине снова заговорили о необходимости отказа от перевода времени. Осенью 2020 года в Раде инициировали соответствующий законопроект. В начале марта 2021 года парламент поддержал его в первом чтении, однако для принятия в целом не хватило голосов и проект закона отправили на доработку.

Отменить переход на летнее время может также Кабинет министров. Для этого ему нужно отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов.

Фото: Pixabay

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Переход на летнее время: в «Укрзалізниці» рассказали, как не пропустить свой поезд в ночь на воскресенье

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