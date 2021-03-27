Тупицкий больше не судья КСУ: Зеленский отменил важный указ Януковича

Противостояние между президентом Владимиром Зеленским и главой Конституционного суда Александром Тупицким пошло на новый виток. 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Указ о высокой должности для Тупицкого подписывался в мае 2013 года тогда еще президентом Виктором Януковичем. Спустя восемь лет Зеленский отменил указ, поскольку «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем,… создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности».

С такой же формулировкой отменен указ Януковича от 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Напомним, Зеленский пообещал, что добьется ухода Александра Тупицкого с должности председателя КСУ. «Избавимся от товарища», — уверял президент.

Тупицкого попытались отстранить от должности президентским указом. Потом появилось дело, где Тупицкому инкриминируют «заведомо ложные показания и подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний».

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