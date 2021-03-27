Лучше индийская Covishield: в Минздраве объяснили, почему не стоит рассчитывать на украинскую вакцину

Украина не отказалась от идеи разработать свою собственную вакцину от коронавируса и даже продолжает научные исследования, но это процесс длительный и дорогостоящий. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире Украина 24. При этом глава Минздрава уточнил, что ввозимые в Украину вакцины в любом случае дешевле, чем гипотетическая украинская разработка.

«Я встречался на прошлой неделе с компанией, они находятся на стадии производства лекарственной формы, идет процесс… Производителям, которые готовы вкладывать средства, нужны гарантии, мы над этим работаем», — заявил Степанов, уточнив, что разработкой вакцины занимается не Институт биохимии НАН Украины.

«Мы должны понимать, что вакцины, которые мы будем покупать у украинских производителей, будут дороже», — добавил министр.

Напомним, отгрузка новых партий индийской вакцины CoviShield в Украину приостановлена. Те 500 тысяч доз, что поступили, планируется использовать для первой вакцинации, а рекомендованный временной промежуток между первой и второй дозой увеличили до 12 недель.

Тем временем в Украину прибыла китайская вакцина производства Sinovac. Это препарат иного типа, чем CoviShield/AstraZeneca.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» академик НАН Украины Сергей Комисаренко рассказывал, что гранты на создание вакцины против коронавируса выиграли Институт биологии клетки (Львов) и Институт биохимии имени Палладина (Киев). Кроме того, разработкой вакцины занимаются представители частной компании «Диапрофмед» и даже делали презентацию для президента Зеленского.

Фото pixabay.com

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