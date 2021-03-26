Зеленский отправил на Донбасс начальника Генштаба в связи с гибелью военных

Днем 26 марта при вражеском обстреле на Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ и ранены еще двое бойцов. Президент Владимир Зеленский отправил на место событий начальника Генерального штаба и поручил созвать внеочередной заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Зеленский констатировал, что с начала 2021 года на Донбассе наблюдается рост эскалации. Обострение на фронте и гибель украинских военных будет обсуждаться на уровне советников лидеров стран Нормандского формата. Также Зеленский надеется поднять вопрос в беседе с лидерами «Нормандской четверки».

Напомним, при обстреле на Донбассе погиб офицер Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки ВСУ подполковник Сергей Коваль.

Фото president.gov.ua

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