Степанов спрогнозировал 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что число заболевших COVID-19 увеличится с нынешних 18 тысяч человек в день до 25 тысяч в день. Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала Украина 24.

«По нашим расчетам, в конечном итоге мы выйдет на показатели до 25 тысяч заболевших в день… Считаем, что еще две недели будет рост», — уточнил Степанов.

Рост численности новых заболевших министр связывает с распространением «британского» штамма коронавируса. «Тяжелый период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен. Он более контагиозен, то есть в три раза больше людей заражается при общении. У него уменьшенный инкубационный период, иная клиническая картина», — объяснил министр.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта к числу заболевших добавились еще 18132 человека. 326 пациентов скончались.

Фото phc.org.ua/Facebook



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