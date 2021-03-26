«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в «краснозонные» области
Десять регионов Украины остаются в «красной» карантинной зоне. Для того чтобы вывезти людей, заблокированных в «краснозонных» Черновцах, Ужгороде, Рахове и Солотвино, «Укрзалізниця» назначила специальные поезда.
Вывозить туристов составы будут в Киев, Одессу, Лисичанск и Запорожье. Продажа билетов открывается с 21:00 26 марта.
Уехать из Черновицкой области можно будет поездами:
- № 8 Черновцы — Киев 28 марта, 3 апреля, 4 апреля;
- № 135 Черновцы — Одесса 27 марта, 1 и 3 апреля;
- № 118 Черновцы — Киев 28 марта, 1 и 4 апреля.
Из Закарпатья будут назначены составы:
- № 358 Рахов — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;
- № 14 Солотвино — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;
- № 82 Ужгород — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;
- № 45 Ужгород — Лисичанск 1 и 2 апреля;
- № 3 Ужгород — Запорожье 29 марта, 3 и 5 апреля.
Напомним, несмотря на то, что Киев, Одесса и Сумы также входят в «красную» зону, пассажирские поезда через столицу и областные центры отменять не будут.
Фото Ukrzaliznytsia/Facebook31
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