«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в «краснозонные» области

Десять регионов Украины остаются в «красной» карантинной зоне. Для того чтобы вывезти людей, заблокированных в «краснозонных» Черновцах, Ужгороде, Рахове и Солотвино, «Укрзалізниця» назначила специальные поезда.

Вывозить туристов составы будут в Киев, Одессу, Лисичанск и Запорожье. Продажа билетов открывается с 21:00 26 марта.

Уехать из Черновицкой области можно будет поездами:

№ 8 Черновцы — Киев 28 марта, 3 апреля, 4 апреля;

№ 135 Черновцы — Одесса 27 марта, 1 и 3 апреля;

№ 118 Черновцы — Киев 28 марта, 1 и 4 апреля.

Из Закарпатья будут назначены составы:

№ 358 Рахов — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;

№ 14 Солотвино — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;

№ 82 Ужгород — Киев 28 марта, 3 и 4 апреля;

№ 45 Ужгород — Лисичанск 1 и 2 апреля;

№ 3 Ужгород — Запорожье 29 марта, 3 и 5 апреля.

Напомним, несмотря на то, что Киев, Одесса и Сумы также входят в «красную» зону, пассажирские поезда через столицу и областные центры отменять не будут.

Фото Ukrzaliznytsia/Facebook

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