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Мудрый командир и патриот: ВСУ назвали имя подполковника, погибшего 26 марта на Донбассе

20:11 26 марта 2021
подполковник сергей коваль

Среди военнослужащих, погибших 26 марта под вражеским обстрелом на Донбассе, был подполковник ВСУ Сергей Коваль, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

В Объединенном учебно-тренировочном центре Сил поддержки ВСУ сообщили, что Сергей Коваль пришел на фронт с самого начала боевых действий на Донбассе и неоднократно награждался за заслуги. До войны кадровый офицер участвовал в миротворческих операциях, а на фронте начинал командиром взвода разминирования, а позже возглавил отряд поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

«Мудрый командир и патриот своей страны навсегда останется в наших сердцах. Светлая память воину! Навеки в строю», — говорится в заявлении Центра.

Напомним, днем 26 марта при минометном обстреле у поселка Шумы погибли четверо бойцов ВСУ, еще двое ранены.

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подполковник сергей коваль

Мудрый командир и патриот: ВСУ назвали имя подполковника, погибшего 26 марта на Донбассе

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