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Украина

Фигурант «дела о ЧВК» Шевченко: «У меня огромное количество очень богатых и очень влиятельных врагов»

20:02 26 марта 2021
Евгений Шевченко

Бывший агент НАБУ Евгений Шевченко, которого арестовали в рамках дела о «ЧВК Семенченко», сказал, в интервью «ФАКТАМ», что против него нет ни одного факта.

«Думаю, что мало кто может сказать, что действительно готов к худшему варианту. Понимаю, что меня судят не за то, что я делал, а за то, кем являюсь. Ну, о`кей. Эта система коррумпирована, она защищается и нападает на каждого, кто пытается ее разрушить. Поэтому, к сожалению, имеем то, что имеем», — утверждает Евгений Шевченко.

Он подчеркнул, что остается охотником на топ-коррупционеров: «У меня огромное количество очень богатых и очень влиятельных врагов».

«Может, сейчас они как минимум пытаются меня очернить, чтобы в предстоящих судебных процессах я отказался от каких-то своих показаний. Не знаю, на что они надеются. Если меня отправят в СИЗО, не исключаю, что будут выдвигаться какие-то кулуарные требования. Например, в деле того же Злочевского в обмен на мою свободу», — предполагает экс-агент НАБУ.

Он отметил, что в торгах участвовать не будет.

Напомним, суд отправил Евгения Шевченко в СИЗО — установлен крупный залог.

Фото из Facebook Евгения Шевченко

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