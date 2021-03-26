Дело о «ЧВК Семенченко»: Шевченко арестован с правом залога в 5 млн гривен

Суд на два месяца отправил в СИЗО Евгения Шевченко, который известен как внештатный агент НАБУ. Это произошло по делу о создании «частной военной компании», сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Для Евгения Шевченко назначен залог размером 5 млн грн.

Размер залога определялся судьёй с учётом материального обеспечения подозреваемого,

«Суд учел риски, что Шевченко может скрываться от суда и следствия, влиять на свидетелей и подозреваемых по этому делу, уничтожать улики и влиять на следствие и суд», — заявил прокурор Андрей Сенюк.



В суде ожидают также бывшего нардепа Семена Семенченко — другого подозреваемого по «делу о создании ЧВК».

Напомним, «ФАКТЫ» взяли интервью у Евгения Шевченко, в котором он заявил, что его задержание по «делу ЧВК» — это месть за «вагнергейт».

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