«Куда ушли десятки миллионов?»: Степанов обвинил «Укрзалізницю» в саботаже борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущается, что «Укрзалізниця» не принимает в свои ведомственные больницы коронавирусных больных. Вопрос встал остро, когда стало понятно о переполненности медучреждений, в том числе и в Киеве.

По данным Минздрава, три железнодорожные больницы Киева за прошедшие пять месяцев получили от государства 60 млн гривен и должны были принимать по 100 больных. Тем не менее, в больнице № 1 выделено для пациентов с ковидом шесть коек, в больнице № 3 — заняты 16 мест, а больница № 2 вообще не предоставляет данных.

«Возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн гривен?» — возмущается министр.

С Национальной службой здравоохранения заключили соглашение семь железнодорожных больниц — три в Киеве, две — в Харькове, по одной — в Одессе и Львове.

По последним данным, больницы Киева на 74% заполнены пациентами с коронавирусом. В медучреждениях лечатся 4065 больных COVID-19, 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Фото moz. ukr/facebook

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