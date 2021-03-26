27.83 / 28.04 32.73 / 33.09
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Куда ушли десятки миллионов?»: Степанов обвинил «Укрзалізницю» в саботаже борьбы с коронавирусом

18:19 26 марта 2021
больница

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущается, что «Укрзалізниця» не принимает в свои ведомственные больницы коронавирусных больных. Вопрос встал остро, когда стало понятно о переполненности медучреждений, в том числе и в Киеве.

По данным Минздрава, три железнодорожные больницы Киева за прошедшие пять месяцев получили от государства 60 млн гривен и должны были принимать по 100 больных. Тем не менее, в больнице № 1 выделено для пациентов с ковидом шесть коек, в больнице № 3 — заняты 16 мест, а больница № 2 вообще не предоставляет данных.

«Возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн гривен?» — возмущается министр.

С Национальной службой здравоохранения заключили соглашение семь железнодорожных больниц — три в Киеве, две — в Харькове, по одной — в Одессе и Львове.

По последним данным, больницы Киева на 74% заполнены пациентами с коронавирусом. В медучреждениях лечатся 4065 больных COVID-19, 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Фото moz. ukr/facebook

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

донбасс

Позиции ВСУ на Донбассе накрыли из минометов: много погибших

Джек и Август

Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер