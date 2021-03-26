Позиции ВСУ на Донбассе накрыли из минометов: много погибших

26 марта около 14 часов российские войска снова обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы. ВСУ понесли потери: погибли четверо военнослужащих. Двое бойцов ранены и направлены в госпиталь. Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.

Враг использовал при обстреле запрещенное оружие — минометы калибра 82 мм, а также станковые автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В ответ на вражеский обстрел украинская армия тоже открыла огонь.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу созвала экстренное заседание.

Журналист Юрий Бутусов предполагает, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций. «Ситуация на фронте требует немедленной реакции верховного главнокомандующего и Верховной Рады», — настаивает журналист.

Прошлый вражеский обстрел в районе поселка Шумы случился 20 марта. Тогда был смертельно ранен украинский боец. Воин скончался по пути в госпиталь.

В целом возле Шумов вражеские обстрелы фиксируются достаточно часто. По информации Бутусова, российское командование в ноябре 2020-го требовало именно возле Шумов провести «инспекцию» украинской линии обороны.

Фото pressjfo. news/Facebook

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