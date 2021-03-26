«Краснозонный» Ивано-Франковск решил смягчить карантин

В Ивано-Франковске, который в этом году оказался в «красной» зоне из-за распространения коронавирусной инфекции в числе первых, решили несколько ослабить карантин.

Ожидается, что с понедельника, 29 марта, начнут поэтапно открывать детские сады и начальные классы в школах (1−4 классы). «Я вижу все предпосылки смягчить (карантинные меры. — Авт.)», — отметил мэр города Руслан Марцинкив и добавил, что вечером в пятницу состоится заседание областной комиссии, на котором будут обсуждать эти вопросы.

Что же касается школы и детсадиков, то, по словам мэра Ивано-Франковска, это — внутреннее решение. А вопрос о том, открывать или не открывать те или иные заведения, будет обсуждаться с родителями детей. Если они будут против, то школьники могут оставаться на дистанционном обучении.

Он не исключил, что на заседании комиссии могут быть приняты решения о некотором смягчении карантинных мер для бизнеса.

Напомним, что на сегодняшний день в «красной» зоне остаются десять областей и Киев.

Фото из Википедии.

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