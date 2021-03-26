Акции за Стерненко не поддержали 43% украинцев, — опрос

Проведение акций за активиста Стерненко, приговоренного к лишении свободы, поддерживает меньшинство украинцев. Это показал опрос, проведенный Социологической группой «Рейтинг».

Не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненко 43% опрошенных. Готовы принимать в них участие — 4%. При этом 23% украинцев поддерживают акции, но не хотят участвовать в них. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. Число противников акции выросло за последние три недели.

Причем лишь 9% опрошенных считает, что не надо реагировать на причиненный в ходе протестов ущерб Офису президента. А 20% выступает за заведение уголовных дел против участников акций.

Напомним, в МВД назвали имена тех, кого подозревают в порче Офиса президента.

Фото из соцсетей Сергея Стерненко

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