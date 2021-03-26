Зеленский ввел санкции против 19 компаний в сфере недропользования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение СНБО от 19 марта о введении санкций против 19 компаний, которые владеют лицензиями на использование недр.

Согласно указу, ответственность за его выполнение возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Речь идет о компаниях «Геоконект», «Глобал Геоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бест ойл компани», «Надрапростир», «Инфогеотренд», «Ейджин марка», «Экогазальянс», «Эпивал энерджи, «Юнол Ойл», «Профиннафт», «Бестгеотек».

Ограничительные меры — блокирование счетов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий и другие.

Ранее президентским указом были введены санкции против ряда российских граждан и компаний из РФ, в том числе, и в отношении крупнейших российских телеканалов и интернет-ресурсов.

Фото с сайта Офиса президента.

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