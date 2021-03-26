Украина объявила о подозрении заместителю командующего ЧФ РФ

В Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных сил России. Его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе досудебного расследования прокурорами установлено, что с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта. При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими России физического насилия и оружия.

Кроме того, заместитель командующего флота проводил «допросы» захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Напомним, в Офисе генпрокурора объявили о подозрении руководителям общественной организации Виктора Медведчука «Украинский выбор-Право народа». Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму.

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