Суд принял решение заблокировать ряд украинских интернет-СМИ

Печерский районный суд города Киева арестовал имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен «Апострофа», «Голоса» и «Главкома» еще девяти СМИ. В результате мобильные операторы и интернет-провайдеры обязаны закрыть доступ к сайтам этих изданий, сообщает Институт массовой информации.

Суд принял решение об аресте имущественных прав по ходатайству адвоката бывшего руководителя «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула.

Некоторые провайдеры и операторы уже заблокировали доступ к сайтам изданий. При этом старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский заявил о безосновательности претензий Павла Барбула, утверждавшего, что ресурсы публиковали о нем «конфиденциальную» информацию. Следователь закрыл уголовное дело в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако мобильный оператор «Лайфселл», интернет-провайдеры «Информационные технологии» и Triolan все-таки заблокировали доступ читателей к «Апострофу», «Главкому» и другим изданиям по всей территории Украины.

«Судебное решение о блокировании сайтов по указанию бывшего чиновника — это вопиющий прецедент, который не имеет ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто после щелчка пальцем, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием», — считает главный редактор интернет-издания «Апостроф «Денис Попович.

Ранее сообщалось, что в Украине собирались заблокировать более 400 сайтов.

Фото: pixabay.com

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