Подозреваемый в создании ЧВК Семенченко прервал молчание

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, которого в СБУ назвали одним из организаторов «частной военной компании», опроверг информацию о том, что ему ранее сообщили о подозрении и арестовали.

«О „террористе Семенченко“. Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом. Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности. Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ», — пишет Семенченко на своей страничке в социальных сетях.

При этом он добавил, что «не собирается заворачиваться в пледик» (это — намек на ситуацию с сообщением о подозрении экс-главе фискальной службы Роману Насирову. — Авт.), уезжать за границу или прятаться от следствия.

Семенченко сообщил, что сейчас едет в СБУ для получения подозрения и дачи объяснений.

Напомним, что в СБУ «детектива НАБУ» Евгения Шевченко и Семена Семенченко подозревают в причастности к продаже российского оружия в Ираке, Сирии и Афганистане, а также создании на территории Украины незаконного военного формирования.

Фото Семена Семенченко из соцсетей.

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