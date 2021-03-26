Для украинцев открыты границы 104 стран

На данный момент украинцы, соблюдая определенные правила, могут поехать в 104 страны мира.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметивший, что месяцем ранее таких стран было меньше — 95.

Среди открывших украинцам свои границы министр назвал, в частности, Исландию, Черногорию, Гаити, Гайану, Бангладеш и Габон.

«Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований. Потому прошу надлежащим образом проверять все правила въезда, сделать это вы можете на нашем сайте tripadvisor.mfa.gov.ua», — пояснил министр.

Напомним, что украинское посольство на Кипре не подтвердило, что это государство предоставит свободный доступ украинцев на свою территорию с 1 апреля. Дело в том, что на сегодняшний день наша страна включена в так называемую «серую» зону — это зависит от эпидемической ситуации, списки пересматриваются еженедельно.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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