Журналисты-расследователи обвинили Семенченко в создании армии для Коломойского

Бывшего народного депутата Украины и экс-командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко связывают с именем украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

По мнению журналиста Василия Бидуна, бойцы Семена Семенченко не всегда законными способами защищали интересы Коломойского и его окружения.

Бойцы охранной фирмы Семенченко, в частности, «засветились» во время стрельбы на строительстве в Киеве, в захвате шахты «Краснолиманская», в блокаде «Центрэнерго», в протестных акциях против Нацбанка.

Напомним, СБУ обвинила Семена Семенченко в создании на территории Украины незаконного военного формирования, которое действовало под вывеской охранного предприятия. Кроме того, по утверждению спецслужбы, экс-нардеп был причастен к продаже российского оружия в Ираке, Сирии и Афганистане.

Между тем, троих задержанных СБУ из так называемой частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

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