Зеленский отказался следовать рекомендации секретаря СНБО по поводу названия «Донбасс»

Несмотря на рекомендации секретаря СНБО Алексея Данилова, посоветовавшего не называть Луганскую и Донецкую области Украины «Донбассом», поскольку нарративы о Донбассе, как об отдельной территории со своими правилами навязаны страной-агрессором, президент Украины Владимир Зеленский этому совету пока что не последовал.

Он, в частности, упомянул о восточных областях Украины как о Донбассе, поздравляя личный состав Национальной гвардии Украины с седьмой годовщиной создания НГУ.

«С первый дней российской агрессии вы были в эпицентре событий, которые решали судьбу Украины. В мае 2014 года состоялось первое боевое столкновение с пророссийскими наемниками на околицах Славянска. Благодаря вашему активному участию, стойкости и мужеству, удалось остановить распространение по части Украины печально известного вируса — сепаратизма. В Краматорске, Мариуполе, Славянске, Северодонецке… В десятках населенных пунктах Донбасса вновь стал развеваться сине-желтый украинский флаг», — сказал Зеленский.

Напомним, что накануне президентским указом было введено в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». Документ предусматривает введение комплексного подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы нацбезопасности.

Фото Владимира Зеленского из соцетей.

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