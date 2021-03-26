18 132 заболевших ковидом за сутки: в Украине зафиксирован антирекорд

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 18 132 человека, из них 923 ребенка и 435 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации министра, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.



25 марта госпитализированы 4 826 украинцев. 7 138 человек выздоровели, 326 не смогли побороть инфекцию.



За минувшие сутки проведено 119 087 тестов (включая ПЦР-53 метод 495, ИФА-22 метод-760, исследование экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 42 832).



25 марта вакцинировались от COVID-19 18 738 человек. Всего с начала кампании прививку получили 174 324 украинца.

Напомним, 25 марта в Украину была отправлена первая партия вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. В то же время, Индия пока приостановила экспорт своей вакцины Covishield за границу. В Минздраве объяснили, что украинцев, привитых первых раз индийским препаратом, смогут вакцинировать второй раз вакциной SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.

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