«Схемы» выяснили подробности покупки Медведчуком и Козаком нефтяного бизнеса в России

Журналисты программы «Схем» выяснили, что семья главы ОПЗЖ Виктора Медведчука по ряду оффшоров имеет крупный нефтеперерабатывающий бизнес в России и получила в разработку крупное нефтяное месторождение.

Расследователи установили, что источник финансирования достался Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сразу после Революции Достоинства. Соглашение было подписано в день начала оккупации Крыма. В расследовании говорится, что бизнес в России, приносящий миллионные прибыли, украинские нардепы получили почти за бесценок.

История с нефтяным бизнесом Медведчука началась задолго до февраля 2014 года.

По информации «Схем», в 2009 году в Ростовской области России запустили «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Сообщается, что в завод большие деньги вложил гендиректор холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов. Завод строили пять лет, на его строительство потратили 15 миллиардов рублей (по тогдашнему курсу это около полмиллиарда долларов США).

В течение следующих четырех лет предприятие принесло почти 239 миллионов долларов прибыли.

Уже в 2014 году Кислов продает 42% акций завода компаниям, которые связаны с двумя украинками. Одна из них — известная украинская телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука. Вторая — Наталья Лавренюк, гражданка Украины и России, гражданская жена нардепа Тараса Козака, которую он никогда не указывал в своих декларациях о доходах.

По информации «Схем», 27 февраля 2014 года в юрисдикции Кипра Оксана Марченко и Наталья Лавренюк получили почти половину нефтеперерабатывающего завода в России за очень символическую сумму. Доля Натальи Лавренюк — 12,25% - обошлась примерно в 13 тысяч долларов, доля Оксаны Марченко — 29,75% - чуть более 27 тысяч долларов.

То есть, почти половину завода, который дает миллионные дивиденды, в который российский бизнесмен Кислов инвестировал миллионы долларов, была продана компаниям Лавренюк и Марченко за сумму около 40 тысяч долларов.

К 2016 году «Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод» принес семьям Медведчука и Козака примерно 58 миллионов долларов.

В 2016 году под контролем фирм жен украинских нардепов уже находилось предприятие «Роузвуд Шиппинг» (компания-перевозчик, которая владеет нефтяными танкерами) и компания «НЗНП Трейд».

«В 2016 году Ventolor Holding Ltd, которой владеет Оксана Марченко стала владелицей 50,1% в ООО „НЗНП Трейд“. Согласно аудиторским отчетом, эта доля обошлась ей в 758 долларов. Более того, другая компания — Teteos Holding Ltd — стала обладательницей 14,9% в ООО „НЗНП Трейд“ за 202 евро. В конце концов эту долю записали непосредственно на гражданскую жену Тараса Козака Наталью Лавренюк», — сказано в расследовании.

Журналисты также сообщают, что «НЗНП Трейдом» Медведчука-Марченко-Лавренюк руководят бывшие топ-менеджеры Федерального агентства по недропользованию Российской Федерации.

От самих нардепов объяснений произошедшего расследователям не удалось получить ответа.

Напомним, 19 марта в резиденции главы ОПЗЖ Виктора Медведчука «Медвежья дубрава» вблизи Ждениево в Закарпатье прошли обыски. Расследование в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью при выделении и пользовании земельными участками.

Обыски также прошли в органах государственной власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спорт-Тур» в урочище «Паражин». Комплекс принадлежит компании, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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