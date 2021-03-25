Кабмин отнес Николаевскую область к «красной» зоне

В четверг, 25 марта, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решили установить в Николаевской области «красный» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр Олег Немчинов.

Государственная комиссия решила с субботы, 27 марта, ввести на территории Николаевщины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

В «красную зону», по данным Минздрава, входят также Киев и еще девять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Киевская.

К «оранжевой» зоне относятся 13 регионов.

Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказался усиливать в городе карантинные ограничения.

Фото: «Новости N»

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