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Украина

В сети появились фото обыска в шикарном имении Медведчука в Закарпатье

17:45 25 марта 2021
имение

В резиденции главы ОПЗЖ Виктора Медведчука «Медвежья дубрава» вблизи Ждениево в Закарпатье прошли обыски. Об говорится на странице программы «Схеми: корупція в деталях» в Facebook.

Журналисты пишут, что следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Нацполиция, а именно — ее областное управление на Закарпатье.

По информации пресс-секретаря Департамента стратегических расследований Нацполиции Натальи Калиновской, что расследование проводится по статье 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками».

Напомним, 19 марта обыски прошли в органах государственной власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спорт-Тур» в урочище «Паражин». Комплекс принадлежит компании, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Расследователи также установили причастность народных депутатов от ОПЗЖ к скупке земель в долине Боржава в Закарпатье — как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ.

Фото facebook.com/corruption.schemes/

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