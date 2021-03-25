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Украина

У умершего после вакцинации сотрудника военного госпиталя обнаружили ковид

16:49 25 марта 2021
Вакцина от коронавируса

У умершего провизора аптеки военного госпиталя, которому сделали прививку от COVID-19, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на руководителя Черновицкого областного лабораторного центра Наталью Гопко. Также ковид подтвердили у двух коллег, вместе с которыми он вакцинировался.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

Отмечается, что случай смерти не связывают с вакцинацией — у умершего была гипертоническая болезнь. Точную причину его смерти назовут после исследований.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не зафиксированы смерти вследствие вакцинации, и добавил, что каждый подобный случай будет расследоваться.

Случай с провизором — второй в Украине. Ранее после прививки умерла военнослужащая из Одесской области. Причиной назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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У умершего после вакцинации сотрудника военного госпиталя обнаружили ковид

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