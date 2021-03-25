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Украина

Зеленский одобрил ужесточение наказания для лжеминеров: что их теперь ждет

16:46 25 марта 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями. Об этом сообщает Офис президента.

Этот документ был принят Верховной Радой 2 марта 2021 года с целью уменьшения число ложных минирований. Так, только в 2019 году было около двух тысяч таких преступлений. При этом нередко одновременно сообщалось о минировании десятков объектов.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании, которое касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий органов государственной власти, а также учреждений здравоохранения или учебных заведений. Предусмотрено наказание на срок от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, суд вынес решение по делу «минера» киевского Моста метро.

Фото: Офис президента

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