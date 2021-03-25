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Украина

«Абсурд»: Степанов резко ответил на призыв нардепа увольнять отказывающихся от вакцинации медиков

16:20 25 марта 2021
Вакцина от коронавируса

В Минздраве заявили, что никто не будет увольнять медиков, отказывающихся от вакцинации против коронавируса.

Так министр Максим Степанов прокомментировал слова «слуги народа» Дмитрия Гурина, критиковавшего медиков, которые не хотят делать прививки и заявлявшего, что таких врачей следовало бы отстранить от работы. По его мнению, медики могут отказываться от вакцинации лишь в двух случаях — при наличии антител и в случае аллергии на препарат.

«Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», — цитирует Степанова пресс-служба МОЗ.

Напомним, что 25 марта в Украину была отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая — речь идет о препарате CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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