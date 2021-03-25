Украина проиграла в ЕСПЧ обвиненной в сепаратизме коммунистке Александровской

Бывшая первый секретарь Харьковского обкома КПУ Алла Александровская, обвиняемая в сепаратизме, выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Экс-депутат должна получить от государства более 19 тысяч евро компенсации, передает «Интерфакс-Украина».

Адвокат харьковчанки Александр Шадрин сообщил, что ЕСПЧ признал незаконным и необоснованным задержание Александровской. Он также признал арест на протяжении 4-х месяцев чрезмерно длительным, а содержание в металлической клетке — унижающим достоинство обращением.

«ЕСПЧ постановил взыскать 19 163 евро компенсации, включая 3 000 евро расходов на правовую помощь адвокатов и 563 евро прочих расходов и издержек», — сказал Шадрин.

В решении ЕСПЧ сказано, что Украина должно выплатить компенсацию в течение трех месяцев.

Напомним, Аллу Александровскую задержали в июне 2016 года. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также подкупе депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

Александровскую сначала задержали на 60 дней без возможности внесения залога. Позже меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест.

Алла Александровская с 1996 года и до запрета Компартии в Украине была бессменным первым секретарем Харьковского обкома КПУ, дважды избиралась депутатом Харьковского облсовета, четырежды — народным депутатом Украины. В 2008 году Александровская стала Почетным гражданином Харькова.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter