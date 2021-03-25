Рано обрадовались: въезд украинцев на Кипр с 1 апреля не будет свободным

Официального подтверждения властями Кипра перевода Украины в категорию стран, чьи граждане с 1 апреля могут свободно въезжать на территорию этого государства, пока что нет.

Так в кипрском посольстве Украины прокомментировали информацию массмедиа, сообщивших о возможном открытии границ Кипра для украинцев.

«1 марта 2021 года на Кипре введено деление стран мира на категории (зоны) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию РК. Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) пересматривается еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний с учетом эпидемиологической ситуации в той или иной стране», — отметили дипломаты.

Известно, что по состоянию на 25 марта наша страна отнесена к «серой» зоне, что предусматривает ряд ограничений на въезд из Украины.

«Официальное подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось. Рекомендуем потенциальным туристам и визитерам Кипра дождаться подтверждения информации, которая должна быть обнародована на официальных кипрских ресурсах или на сайте украинской дипмиссии», — добавили в посольстве Украины на Кипре.

Напомним, что Украина ввела обязательное ПЦР-тестирование для приезжающих иностранцев. Отрицательный тест должен быть получен не более, чем за 72 часа до пересечения границы.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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