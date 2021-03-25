В двух районах Киева введен карантин по бешенству

В Дарницком и Святошинском районах Киева выявили 2 случая бешенства животных. Информация поступила от столичного главка объединения ветеринарной медицины, передает Госпродпотребслужба Киева.

В первом случае опасное заболевание обнаружили у собак. Установлено, что киевлянин еще в января подобрал двух щенков, примерно 3 месячного возраста, в селе Ободивка Винницкой области. В ветклинике щенкам сделали прививки по возрасту. При этом вакцинацию против бешенства не проводили. Щенки содержались в квартире. В марте мужчина поехал в село Бондуры Гайсинского района Винницкой области, где щенки находились в частном доме.

После возвращения в Киев, один из щенков начал проявлять агрессию и укусил своего хозяина. В тот же день мужчина обратился в клинику, где врач ветеринарной медицины рекомендовал изолировать собаку и наблюдать за животным 10 дней. Щенок умер, второго вакцинировали против бешенства животных. Хозяин также находится на лечении.

Второй случай связан с дикой лисой, которая забежала во двор женщины, проживающей по ул. Михаила Чалого. Хозяйка сообщила на «горячую линию».

В отделе по борьбе с бешенством животных выявили у лисы клинические признаки заболевания такие, как возбуждение и нервные явления. На следующий день животное пало. По результатам исследования выявлено свечение, характерное для бешенства животных.

На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии КГГА приняли решение ввести карантин на территории Дарницкого района, а именно на территории, ограниченной пересечением улиц Елизаветы Чавдар, Софии Русовой, Бориса Гмыри и проспекта Бажана.

Карантин также введен в Святошинском районе — на территории, ограниченной пересечением улиц Михаила Чалого, Константина Герасименко и Брест-Литовского шоссе.

Напомним, в августе прошлого года карантин из-за бешенства вводили в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. Опасное заболевание выявили у бродячей кошки, обитавшей на территории дома отдыха «Конча-Заспа».

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