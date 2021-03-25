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Украина

Янукович проиграл апелляцию

14:37 25 марта 2021
Судейский молоток

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения сбежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу — заочный арест.

Как сообщает «Судебная власть в Украине», в мае 2020 года такую меру пресечения Януковичу избрал Печерский районный суд Киева. Его защита подала апелляцию, однако суд не удовлетворил жалобу.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Янукович является фигурантом дела об изменениях в Конституцию Украины с целью захвата власти.

«Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,. оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в резолютивной части решении суда. Полный текст обнародуют 30 марта.

Отмечается, что адвокаты Януковича апеллировали к процессуальным нарушениям со стороны следствия, заявляя об отсутствии надлежащих документов о международном розыске подзащитного. В свою очередь обвинение констатировало, что в данном уголовном производстве Янукович значится как разыскиваемое лицо: «Есть поручение СБУ, данное следователям, о розыске… Есть письма, подтверждающие международный розыск».

Напомним, что бывшие высокопставленные чиновники времен президентства Виктора Януковича, а также он сам, оказались под санкциями СНБО.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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