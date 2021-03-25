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Украина

Зеленский назвал оставшегося за кадром ключевого «игрока» нашумевших заседаний СНБО

13:35 25 марта 2021
Зеленский

В день Службы безопасности Украины, созданной ровно 29 лет назад, президент Владимир Зеленский упомянул о сотрудниках СБУ, часто «остающихся за кадром», но делающих важную работу

«Я хочу отметить высокую заслугу СБУ в сборе и подготовке материалов для решений СНБО, которые были приняты недавно. Без вашей работы долгожданная украинцами справедливость была бы невозможной. Спасибо вам за это», — сказал Зеленский.

Напомним, что на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций в отношении бывших высокопоставленных украинских и российских чиновников, экс-нардепов, бизнесменов, а также военных. В их числе — Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Дмитрий Табачник и другие. Под санкции попал и беглый президент Виктор Янукович.

А экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования проекта «Харьковских соглашений».

Фото с сайта Офиса президента.

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Зеленский назвал оставшегося за кадром ключевого «игрока» нашумевших заседаний СНБО

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