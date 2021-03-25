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Украина

«С**а продажная»: на прибывшую в Киев Ани Лорак накинулись с оскорблениями

13:16 25 марта 2021
Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, недавно приехала в Киев и решила дать интервью радиоведущему Славе Демину. Об этом он сообщил в своем Instagram, но пост буквально взорвал сеть — в адрес певицы обрушилась целая лавина негатива.

«Скоро! Обсудим все темы с Ани Лорак И даже самые острые! Мы с Каролиной знакомы уже 20 лет. И нам будет о чем поговорить», — написал Демин.

Среди наиболее популярных комментариев к посту: «Пусть валит в рашу, с**а продажная», «Куда смотрят продюсеры люксов?» А больше всего лайков набрало высказывание ивент-ведущего Тараса Пацуты: «Дизлайк, жаль, нельзя поставить».

Напомним, последний раз Лорак появилась в Киеве, чтобы снять в столице Украины клип.

Фото из Instagram Ани Лорак

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