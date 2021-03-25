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Украина

Первую партию вакцины CoronaVac отправили из Китая в Украину

13:07 25 марта 2021
Вакцина от коронавируса

В четверг, 25 марта, в Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая.

Об этом сообщает посольство Украины в КНР. Отмечается, что речь идет о препарате китайской компании Sinovac Biotech — вакцине CoronaVac.

В сообщении также подчеркивается, что этот препарат был 10 марта зарегистрирован украинским Минздравом. Вакцина прошла все этапы клинических исследований и широко применяется в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

Напомним, что руководитель МОЗ Максим Степанов признал существование проблемы с получением разрешения властей Индии на отгрузку законтрактированных и проплаченных вакцин против коронавируса CoviShield.

Фото со странички украинского посольства в КНР в соцсетях.

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