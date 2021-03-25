«Сакральная гора!» Татьяна Чорновол раскрыла место отдыха

Народный депутат Украины Татьяна Чорновол, отправившаяся в отпуск несмотря на то, что находится под следствием (сторона обвинения не позаботилась о продлении меры пресечения), отдыхает в Танзании.

На своей страничке в соцсетях она опубликовала фото, сделанное у подножья самой высокой горы Африки — Килиманджаро, назвав это место сакральным.

«Меня сюда тянуло и притянуло. Хотя на вершине я не была (поднялась на высоту 3.400 метров), зато, как в ритуале, объехала гору вокруг», — пишет Татьяна Чорновол и добавляет, что увидела в окрестностях большие стаи журавлей…



Напомним, что Татьяна Чорновол является фигуранткой дела о пожаре в столичном офисе Партии регионов во время Евромайдана — тогда в огне погиб человек.

Фото со странички Татьяны Чорновол в социальных сетях.

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