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Украина

«Сакральная гора!» Татьяна Чорновол раскрыла место отдыха

12:38 25 марта 2021
Татьяна Чорновол

Народный депутат Украины Татьяна Чорновол, отправившаяся в отпуск несмотря на то, что находится под следствием (сторона обвинения не позаботилась о продлении меры пресечения), отдыхает в Танзании.

На своей страничке в соцсетях она опубликовала фото, сделанное у подножья самой высокой горы Африки — Килиманджаро, назвав это место сакральным.

«Меня сюда тянуло и притянуло. Хотя на вершине я не была (поднялась на высоту 3.400 метров), зато, как в ритуале, объехала гору вокруг», — пишет Татьяна Чорновол и добавляет, что увидела в окрестностях большие стаи журавлей…

Напомним, что Татьяна Чорновол является фигуранткой дела о пожаре в столичном офисе Партии регионов во время Евромайдана — тогда в огне погиб человек.

Фото со странички Татьяны Чорновол в социальных сетях.

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